الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في محرك طائرة وإصابة 273 راكبًا بالفزع (فيديو)

إشعال النار في محرك
إشعال النار في محرك طائرة بوينج، فيتو

مقطع مرعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة اشتعال النار في محرك طائرة "بوينج 757" التابعة لشركة (كوندور)، الأمر الذي تحول  إلى كابوس مرعب، حيث اشتعل محرك الطائرة الأيمن عقب الإقلاع، مما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين 273 راكبًا.

اشتعال النار في محرك طائرة بوينج وفزع الركاب

 ويظهر المقطع المتداول تعرضت طائرة كوندور الرحلة DE 3665، وهي طائرة من طراز بوينج 757-300 (D-ABOK) المتجهة من كورفو إلى دوسلدورف، لارتفاع في ضغط المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها مع اشتعال النيران وسماع أصوات انفجارات عالية من المحرك الأيمن. 

احتراق محرك طائرة بوينج، فيتو
احتراق محرك طائرة بوينج، فيتو

وأصابت حالة الهلع طاقم الطائرة، الذي قام بإيقافها، وتم إعلان حالة الطوارئ، وتم تحويل مسار الطائرة بأمان إلى برينديزي في إيطاليا، حيث هبطت الطائرة بعد نحو نصف ساعة.  

واضطر طاقم طائرة الركاب، التابعة لشركة "كوندور" الألمانية، إلى إجراء عملية هبوط اضطراري في مطار برينديزي الإيطالي، بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها، بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة "كورفو" اليونانية، متجهة إلى دوسلدورف. 

 

طائرة بوينج تعرضت لحريق مفاجئ في أحد محركاتها

 ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فإن الطائرة من طراز "بوينج 757-300"، والتي كان على متنها 263 راكبًا و8 من أفراد طاقم الطائرة، تعرضت لحريق مفاجئ في أحد محركاتها، ما دفع الطيارين إلى اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري في أقرب مطار مناسب. 

 وأكدت شركة "كوندور" الألمانية، المشغلة للطائرة التي تعرضت لحادث اشتعال محركها، "أن الحادث نتج عن "انقطاع تدفق الهواء داخل المحرك"، ما تسبب في اشتعال النيران"، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم الطائرة.

لكن عدد من الركاب اضطروا إلى قضاء الليل داخل المطار، بسبب عدم توفر أماكن إقامة كافية، في الوقت الذي كانت تعمل فيه الشركة على ترتيب رحلات بديلة لإكمال رحلته الركاب إلى ألمانيا.

لحظة سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة واستيلاء المواطنين عليها (فيديو)

مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بإسبانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقطع مرعب طائرة من طراز بوينج عملية هبوط اضطراري الهبوط الاضطراري في أقرب مطار احتراق محرك طائرة بوينج مطار برينديزي الإيطالي

مواد متعلقة

لحظة سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة واستيلاء المواطنين عليها (فيديو)

مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بإسبانيا

تحطم طائرة مقاتلة خلال رحلة تدريبية شرق اليابان

مصرع وزيري الدفاع والبيئة الغانيين إثر تحطم طائرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads