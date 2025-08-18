مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في محرك طائرة وإصابة 273 راكبًا بالفزع (فيديو)

مقطع مرعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة اشتعال النار في محرك طائرة "بوينج 757" التابعة لشركة (كوندور)، الأمر الذي تحول إلى كابوس مرعب، حيث اشتعل محرك الطائرة الأيمن عقب الإقلاع، مما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين 273 راكبًا.

اشتعال النار في محرك طائرة بوينج وفزع الركاب

ويظهر المقطع المتداول تعرضت طائرة كوندور الرحلة DE 3665، وهي طائرة من طراز بوينج 757-300 (D-ABOK) المتجهة من كورفو إلى دوسلدورف، لارتفاع في ضغط المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها مع اشتعال النيران وسماع أصوات انفجارات عالية من المحرك الأيمن.

احتراق محرك طائرة بوينج، فيتو

وأصابت حالة الهلع طاقم الطائرة، الذي قام بإيقافها، وتم إعلان حالة الطوارئ، وتم تحويل مسار الطائرة بأمان إلى برينديزي في إيطاليا، حيث هبطت الطائرة بعد نحو نصف ساعة.

واضطر طاقم طائرة الركاب، التابعة لشركة "كوندور" الألمانية، إلى إجراء عملية هبوط اضطراري في مطار برينديزي الإيطالي، بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها، بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة "كورفو" اليونانية، متجهة إلى دوسلدورف.

طائرة بوينج تعرضت لحريق مفاجئ في أحد محركاتها

ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فإن الطائرة من طراز "بوينج 757-300"، والتي كان على متنها 263 راكبًا و8 من أفراد طاقم الطائرة، تعرضت لحريق مفاجئ في أحد محركاتها، ما دفع الطيارين إلى اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري في أقرب مطار مناسب.

Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.

وأكدت شركة "كوندور" الألمانية، المشغلة للطائرة التي تعرضت لحادث اشتعال محركها، "أن الحادث نتج عن "انقطاع تدفق الهواء داخل المحرك"، ما تسبب في اشتعال النيران"، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم الطائرة.

لكن عدد من الركاب اضطروا إلى قضاء الليل داخل المطار، بسبب عدم توفر أماكن إقامة كافية، في الوقت الذي كانت تعمل فيه الشركة على ترتيب رحلات بديلة لإكمال رحلته الركاب إلى ألمانيا.

