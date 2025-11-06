الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، على حريق مروع اندلع داخل محطة بنزين بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد، عقب اشتعال النيران في سيارة "شيفر" محمّلة بالوقود كانت متوقفة داخل المحطة والمجاورة لنقطة شرطة كفر العزازي.

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

تفاصيل حريق هائل في محطة بنزين كفر العزازي 

وتلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوة من الشرطة برفقة سيارتين إطفاء، إلا أن شدة النيران حالت دون السيطرة عليها في البداية.

السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو

لوادر محملة بالرمال لمحاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها

وسارع الأهالي إلى المساعدة مستخدمين لوادر محملة بالرمال لمحاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها، فيما جرى دعم الموقف بـ4 سيارات إضافية من قوات الحماية المدنية بالزقازيق، تمكنت بعد جهود مكثفة استمرت عدة ساعات من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده وإنقاذ القرية من كارثة.

السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو
السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو

احتراق السيارة بالكامل دون وقوع خسائر بشرية 

وأسفر الحريق عن احتراق السيارة المحملة بالوقود بالكامل، دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق محطة بنزين كفر العزازي حريق سيارة محملة بالوقود حرائق محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية أجهزة الحماية المدنية بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الوادي الجديد تجدول المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية المسحوبة

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

وزير الأوقاف ورئيس العاصمة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون بشأن إدارة وتشغيل مسجد مصر

نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ومحيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

تكريم جامعة أسيوط بجائزة "الكنانة" للتميز الرياضي خلال فعاليات مؤتمر WPEA 2025

بيومي فؤاد ينعى السيناريست الراحل أحمد عبد الله: يظل باقيا مؤثرًا بما أبدع وأمتع

جينيفر لورانس تكشف سبب امتناعها عن الحديث عن دونالد ترامب

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية