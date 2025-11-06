الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، على حريق مروع اندلع داخل محطة بنزين بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد، عقب اشتعال النيران في سيارة "شيفر" محمّلة بالوقود كانت متوقفة داخل المحطة والمجاورة لنقطة شرطة كفر العزازي.

تفاصيل حريق هائل في محطة بنزين كفر العزازي

وتلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوة من الشرطة برفقة سيارتين إطفاء، إلا أن شدة النيران حالت دون السيطرة عليها في البداية.

السيطرة على حريق محطة بنزين كفر العزازي،فيتو

لوادر محملة بالرمال لمحاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها

وسارع الأهالي إلى المساعدة مستخدمين لوادر محملة بالرمال لمحاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها، فيما جرى دعم الموقف بـ4 سيارات إضافية من قوات الحماية المدنية بالزقازيق، تمكنت بعد جهود مكثفة استمرت عدة ساعات من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده وإنقاذ القرية من كارثة.

احتراق السيارة بالكامل دون وقوع خسائر بشرية

وأسفر الحريق عن احتراق السيارة المحملة بالوقود بالكامل، دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران.

