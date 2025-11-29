السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معركة المقعد الثاني تشتعل في الدائرة الاولى بدمياط، وإعادة محتملة بين ضياء داود وأحمد بعيت

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود
18 حجم الخط

تعيش الدائرة الأولى بمحافظة دمياط واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية سخونة، بعدما تحولت المنافسة على المقعد الثاني إلى صراع مفتوح بين النائب ضياء الدين داود والدكتور احمد بعيت، في انتظار ما ستكشف عنه أصوات المصريين بالخارج التي أصبحت صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد المشهد النهائي.

الجوجري يحسم مقعده والمنافسة تشتعل على المقعد الثاني

ونجح النائب فوزي الجوجري في حسم المقعد الأول من الجولة الأولى بشكل واضح، بينما بقي المقعد الثاني معلقا على فارق محدود للغاية. 

ووفقا للحصر العددي المعلن حتى الآن، حصل النائب ضياء الدين داود على نسبة 51.12% بفارق 622 صوتا، وهو فارق قد يتغير مع إضافة أصوات الخارج.

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود
احمد بعيت  
احمد بعيت  

احتمالات جولة الإعادة

ينص القانون على أنه في حال انخفاض نسبة ضياء داود عن خمسين بالمئة زائد واحد بعد إضافة أصوات الخارج، يتم اللجوء مباشرة إلى جولة إعادة بينه وبين الدكتور أحمد بعيت على المقعد الثاني فقط. ومع ضيق الفارق واحتدام المنافسة، يظل سيناريو الإعادة واردا وبقوة.

المشهد ينتظر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

حتى هذه اللحظة لا يزال ما تم إعلانه حصرا عدديا أوليا وليس نتيجة رسمية.

 وتبقى الساعات القادمة حاسمة في تحديد المصير النهائي، وما إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ستعتمد نتائج فرز الداخل، أم أن صناديق الخارج ستعيد فتح السباق من جديد عبر جولة إعادة مشتعلة بين النائب ضياء الدين داود والدكتور أحمد بعيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الدائرة الأولى المصريين بالخارج بمحافظة دمياط بدمياط ضياء الدين داود قرار الهيئة الوطنية للانتخابات مصريين دمياط صراع مفتوح

مواد متعلقة

محافظ دمياط يبحث تطوير المنظومة وتحسين الخدمات للبريد

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

طالبة تعتدي على معلمة وتصيبها بالإغماء في مدرسة بإيتاي البارود

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية