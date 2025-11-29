معركة المقعد الثاني تشتعل في الدائرة الاولى بدمياط، وإعادة محتملة بين ضياء داود وأحمد بعيت

18 حجم الخط

تعيش الدائرة الأولى بمحافظة دمياط واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية سخونة، بعدما تحولت المنافسة على المقعد الثاني إلى صراع مفتوح بين النائب ضياء الدين داود والدكتور احمد بعيت، في انتظار ما ستكشف عنه أصوات المصريين بالخارج التي أصبحت صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد المشهد النهائي.

الجوجري يحسم مقعده والمنافسة تشتعل على المقعد الثاني

ونجح النائب فوزي الجوجري في حسم المقعد الأول من الجولة الأولى بشكل واضح، بينما بقي المقعد الثاني معلقا على فارق محدود للغاية.

ووفقا للحصر العددي المعلن حتى الآن، حصل النائب ضياء الدين داود على نسبة 51.12% بفارق 622 صوتا، وهو فارق قد يتغير مع إضافة أصوات الخارج.

ضياء الدين داود

احمد بعيت

احتمالات جولة الإعادة

ينص القانون على أنه في حال انخفاض نسبة ضياء داود عن خمسين بالمئة زائد واحد بعد إضافة أصوات الخارج، يتم اللجوء مباشرة إلى جولة إعادة بينه وبين الدكتور أحمد بعيت على المقعد الثاني فقط. ومع ضيق الفارق واحتدام المنافسة، يظل سيناريو الإعادة واردا وبقوة.

المشهد ينتظر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

حتى هذه اللحظة لا يزال ما تم إعلانه حصرا عدديا أوليا وليس نتيجة رسمية.

وتبقى الساعات القادمة حاسمة في تحديد المصير النهائي، وما إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ستعتمد نتائج فرز الداخل، أم أن صناديق الخارج ستعيد فتح السباق من جديد عبر جولة إعادة مشتعلة بين النائب ضياء الدين داود والدكتور أحمد بعيت.

