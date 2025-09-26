يجهل الكثيرون أهمية الاجتماع علي الطعام ولو مرة يوميًا في أي وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء كما كان يحدث فى الماضي كما لا يعرفون أن هناك أحاديث نبوية كشفت عن فوائد الاجتماع علي الطعام ووجهت إليها ويجهلون أن الاجتماع على الطعام وتسمية الله قبل البدء فيه يحققان البركة - كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده.

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع علي الطعام وفوائده

فوائد الاجتماع على الطعام

الاجتماع على الطعام يعتبر تقليدًا اجتماعيًا مهمًا في العديد من الثقافات، ويُعتقد أنه يجلب البركة والسعادة إلى العائلة أو المجموعة.

وجبة الطعام العائلية تجمع أفراد العائلة في جو من الود والمحبة ما يُعزز العلاقات الأسرية ويساهم في بناء ذكريات إيجابية.

يعد تقديم الطعام وتناوله معًا وقتًا للتفاهم وتبادل الأحاديث، مما يزيد من السعادة والرضا بين الأفراد.

اجتماع الأسرة على الطعام يعزز الروابط الاجتماعية ويساهم في بناء علاقات قوية وصحية داخل الأسرة، كما يمنح الأفراد الفرصة للتواصل والتفاهم وتبادل الأحاديث، مما يعزز التواصل العائلي والروح الإيجابية داخل المنزل.

ترابط الزوج والزوجة أكثر وتذويب آي مشاحنات وتلطيف الجو وخصوصًا إذا حدثت مشكلة، فطاولة الطعام فرصة لإزالة المشكلة.

جلوس الأب والأم والأولاد على طاولة واحدة ينمي عند الطفل الانتماء للأسرة والالتزام بالمواعيد وتعليم آداب الطعام للأبناء.

توفير المال لأنكِ تنفق فى الخارج أضعاف ما يمكن أن تنفقه إذا أعددت الطعام في المنزل، وتقليل نسبة الطعام الذي يهدر.

التحكم في مكونات الطعام، لتكون صحية أكثر وتحتوي على قدر أقل من السعرات الحرارية لضمان تناولهم طعام متوازن صحى.

صلة الرحم بين الأسرة خاصة زيارة الأقارب وفوائد صلة الرحم، التي تزيد من هالة طاقة الخير عند الأشخاص.

عن وحشِيِّ بن حرب رضي الله عنه أن أصحَابَ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ. قَالَ: (فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: (فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ) رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني.

وعند الطبراني بلفظ: (كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين). قال ابن بطال في شرحه للحديث: "الاجتماع على الطعام من أسباب البركة".

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضُّ أصحابه على الاجتماع وعدم الفرقة بوسائل كثيرة، ويستغلُّ مناسبات مختلفة لتحقيق الوحدة بين المسلمين والترابط فيما بينهم؛ ومن تلك الوسائل التي حث عليها وأمر بها: الاجتماع على الطعام، كما في الحديث الذي معنا.

عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا أنه قال: "كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ" أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي رضي الله عنه، أن أصحابَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟»، قالوا: نعم، قال: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» أخرجه الإمامان أبوداود وابن ماجه في "سننهما".

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في "صحيحه".

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: (أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي) وهو حديثٌ حسن يبين أن الاجتماع على الأكل من آداب الطعام، وأن الإنسان يحاول قدر الإمكان ألا يأكل لوحده ما أمكنه وأن يجلس مع آخرين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطعام الواحد يكفي الأثنين، وإن طعام الأثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. صححه الألباني

عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال صلى الله عليه وسلم ( فلعلكم تفترقون ؟) قالوا: نعم.. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا أسم الله عليه ؛ يُبارك لكم فيه، رواه أحمد وأبو داود.

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل فرادى فقال، كلوا جميعًا ولا تفترقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.. رواه مسلم وأمر بالاجتماع على الطعام ونهى

