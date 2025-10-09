الخميس 09 أكتوبر 2025
بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس السيسي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان.


وجاء التشكيل كالآتي:

السفير علاء يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسفير مصر السابق في فرنسا، والمتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية.

الأستاذة الدكتورة / ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.


الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

نيفين كامل، رئيس تحرير جريدة الأهرام إبدو الناطقة بالفرنسية.

محمد فهمي، رئيس تحرير جريدة ذا إيجيبشيان جازيت.

عبد المعطي أبو زيد مستشار رئيس هيئة الاستعلامات للإعلام الخارجي.

