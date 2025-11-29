السبت 29 نوفمبر 2025
دينا ناصر تحتل المركز الخامس في بطولة العالم للكيك بوكسينج

دينا ناصر لاعبة منتخب
دينا ناصر لاعبة منتخب الكيك بوكسينج، فيتو
احتلت دينا ناصر لاعبة المنتخب الوطني للكيك بوكسينج، المركز الخامس خلال مشاركتها في منافسات وزن 65 كجم ببطولة العالم، المقامة حاليا في الإمارات.

وحققت دينا ناصر الفوز في دور الـ16 على لاعبة منتخب الهند بنتيجة (3-0)، قبل أن تخسر أمام لاعبة كازاخستان المصنفة الأول عالميا في دور الـ8.

دينا ناصر لاعبة منتخب الكيك بوكسينج، فيتو
دينا ناصر لاعبة منتخب الكيك بوكسينج، فيتو

مسيرة مميزة

وتعد دينا ناصر صاحبة الـ22 عاما من اللاعبات المميزات في تشكيل المنتخب الوطني للكيك بوكسينج، وتمتلك مسيرة مميزة من النجاحات والإنجازات.

وجاءت مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم لتسجل أول ظهور عالمي للمنتخب منذ تأسيس الاتحاد وبعد غياب دام أكثر من 20 عامًا عن بطولات العالم.

مشاركة رمزية في دورة الألعاب الأفريقية

وعلى جانب آخر، استقر مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على المشاركة ببعثة رمزية في دورة الألعاب الإفريقية للشباب “أنجولا 2025”، المؤهلة لأولمبياد الشباب.

وتقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية للشباب خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل بأنجولا.

وكانت بعثة مصر قد اختتمت مؤخرًا المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 45 ميدالية متنوعة بواقع 17 ميدالية ذهبية و11 ميدالية ذهبية و17 ميدالية برونزية.

