دعم وإشادة، ياسر إدريس يلتقي السباحين المصريين في السعودية

18 حجم الخط

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، على زيارة أحد الأكاديميات التي تضم عدد من اللاعبين المصريين في المملكة العربية السعودية.

والتقى ياسر إدريس خلال الزيارة بالمدرب العام عمرو مبارك، وعدد من اللاعبين المصريين المتواجدين في الأكاديمية الذين يحققون نتائج مميزة ويحصدون العديد من الميداليات في بطولات المملكة العربية السعودية وكذلك بطولات الجمهورية.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بالمستوى الفني المتميز الذي يقدمه السباحون المصريون المقيمون في المملكة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للألعاب المائية يتابع أداءهم بشكل مستمر، ويحرص على دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في بطولات المناطق وبطولة الجمهورية، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني وتحقيق أفضل النتائج.

تأتي الزيارة على هامش مشاركة البعثة المصرية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.