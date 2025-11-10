الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دعم وإشادة، ياسر إدريس يلتقي السباحين المصريين في السعودية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو
18 حجم الخط

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، على زيارة أحد الأكاديميات التي تضم عدد من اللاعبين المصريين في المملكة العربية السعودية.

والتقى ياسر إدريس خلال الزيارة بالمدرب العام عمرو مبارك، وعدد من اللاعبين المصريين المتواجدين في الأكاديمية الذين يحققون نتائج مميزة ويحصدون العديد من الميداليات في بطولات المملكة العربية السعودية وكذلك بطولات الجمهورية.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بالمستوى الفني المتميز الذي يقدمه السباحون المصريون المقيمون في المملكة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للألعاب المائية يتابع أداءهم بشكل مستمر، ويحرص على دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في بطولات المناطق وبطولة الجمهورية، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني وتحقيق أفضل النتائج.

تأتي الزيارة على هامش مشاركة البعثة المصرية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد الدولي للألعاب المائية الاتحاد المصري للسباحة الاتحاد المصري للألعاب المائية

مواد متعلقة

مجلس اللجنة الأولمبية يدعو وزير الرياضة لحضور اجتماع اليوم

اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب كرة اليد بفضية كأس العالم للناشئين

بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما

اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب الكرة الطائرة جلوس بلقب كأس العالم

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية