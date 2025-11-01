ياسر إدريس: افتتاح المتحف المصري الكبير صرح حضاري يمثل إنجازًا تاريخيًا يليق بمكانة مصر

قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري يمثل إنجازًا تاريخيًا يليق بمكانة مصر وريادتها بين دول العالم.

وقال إدريس إن هذا الحضور الكبير من قادة دول العالم والذي وصل إلى 40 ملكا وأميرا وزعيم ورئيس دولة وحكومة يعبر عن المكانة الدبلوماسية الكبيرة للدولة المصرية في العالم.

وأوضح أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا عالميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرة الدولة الحديثة على صون تراثها وتقديمه للعالم في أبهى صورة، مشيرًا إلى أن التنظيم المبهر للاحتفالية عكس حجم الجهد والتخطيط الذي بذلته الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية أن هذا المشروع العملاق يعبر عن رؤية القيادة السياسية الحكيمة في جعل مصر مركزًا عالميًا للثقافة والسياحة والتراث الإنساني، مؤكدًا أن ما تحقق في المتحف المصري الكبير يضاف إلى سجل الإنجازات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس السيسي.

واختتم إدريس تصريحاته قائلًا: "نفتخر جميعًا كمصريين بهذا الصرح الذي يعكس حضارتنا الممتدة منذ آلاف السنين، ويؤكد أن مصر قادرة على الإبداع والتميز، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق يليق بتاريخها العريق."

