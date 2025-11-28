الجمعة 28 نوفمبر 2025
بركلات الترجيح، أهلي جدة يطيح بالقادسية في كأس الملك

 حسم فريق الأهلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بعدما تغلب على ضيفه القادسية، عبر ضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء زمن القمة بثلاثية لكل طرف، في المواجهة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم.

الأهلي والقادسية 

قص ماتيو ريتيجي شريط أهداف القمة مبكرًا عند الدقيقة 11، قبل أن يضاعف جوليان كينيونيس تقدم القادسية عند الدقيقة 30، وقلص إيفان توني الفارق من علامة الجزاء عند الدقيقة 36، فيما عاد المهاجم الإيطالي ليوسع الفارق من جديد لصالح الضيوف عند الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء.

وأعاد فالنتين أتانجانا الأهلي من جديد إلى أجواء المباراة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 61، فيما خطف فرانك كيسيه تعادلًا مستحقًا عند الدقيقة 73، ليفرض على المواجهة الذهاب إلى الأشواط الإضافية التي رفضت الانصياع لسيطرة الراقي، ليأتي الحسم أخضرًا عبر ضربات الترجيح.

وحجز فريق الأهلي معقدًا في المحطة قبل الختامية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوز واحدة من العقبات الكؤود، ليلحق بالخلود الذي تغلب بدوره على الخليج برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بعدما مواجهة مثيرة، في انتظار باقي أطرف المربع الذهبي، حيث يلتقي الهلال مع الفتح في الرياض، ويصطدم الاتحاد والشباب في الجوهرة المشعة.

