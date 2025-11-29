تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا مع عدم استعمال البوابة الرئيسية من الدخول واستخدام البوابة الفرعية بجانب المجلس، وذلك تزامنٱ مع صدور أحكام في الطعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

187 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، حكمها في 187 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي والغاء النتائج.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 187طعنا انتخابيا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

تنوع الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

ترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.





