السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا مع عدم استعمال البوابة الرئيسية من الدخول واستخدام البوابة الفرعية بجانب المجلس، وذلك تزامنٱ مع صدور أحكام في الطعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

187 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، حكمها في 187 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي والغاء النتائج.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 187طعنا انتخابيا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

تنوع الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

 

ترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا احكام القضاء الإداري أحكام قضائية مجلس النواب

مواد متعلقة

يترقبه الملايين، الحكم في 187 طعنا على انتخابات مجلس النواب اليوم

غدا، الحكم في 187 طعنا على انتخابات النواب 2025

قضايا الدولة تطلق فعاليات المؤتمر الدولي لحوادث الطيران (صور)

تعرف على الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

توقعات بتراجع المحصول القادم، خبير يكشف كارثة زراعية في مصر تهدد الفلاح بترك أرضه

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية