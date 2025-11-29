تقرير: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة

18 حجم الخط

توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية، مؤلفة من 6 آليات عسكرية في جنوب سوريا السبت، وفق المرصد السوري الذي لفت إلى أن الأهالي رفضوا استلام مساعدات من الجنود الإسرائيليين.

تحركات جديدة للقوات الإسرائيلية في القنيطرة

وقال المرصد إن الدورية الإسرائيلية توغلت في قرية العشة قادمة من قرية الأصبح بريف القنيطرة، وذلك انطلاقا من قاعدة تل أحمر الغربي.

وأشار إلى أن عناصر الدورية عرضوا على بعض أهالي المنطقة مساعدات وسلالا غذائية ومواد للتدفئة من بينها المازوت، إلا أن الأهالي رفضوا استلام أي من تلك المساعدات.

وطبقا للمرصد، "غادرت الدورية عقب ذلك باتجاه الأراضي المحتلة دون تسجيل احتكاكات مباشرة مع السكان".

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس إلى تحركات جديدة للقوات الإسرائيلية في القنيطرة قرب الشريط الحدودي، حيث انطلقت دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ست سيارات من منطقة تلّ أحمر باتجاه جنوب قرية كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي.

يأتي ذلك بعد ساعات إعلان وزارة الخارجية السورية أمس الجمعة أن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب غربى البلاد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في أكبر عملية من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب التقارير، اندلعت المواجهات في بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعدما دخلت القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ستة من جنوده، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال الموجهات في بيت جن.

