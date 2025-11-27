جيش الاحتلال يعلن إعادة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا

18 حجم الخط

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، عن إعادة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا عبر الجولان وجبل الشيخ.

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وذلك على الرغم من المطالب الدولية لتل أبيب بالانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي يوم السبت الماضي توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة التل الأحمر الشرقي قبل أن تنسحب.

وقالت قناة “الإخبارية السورية”، إن القوات الإسرائيلية شملت سيارتين عسكريتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو تل الأحمر الشرقي.

الجيش الإسرائيلي في الجولان، فيتو

وأضاف المصدر أن “دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من 6 آليات، توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية”.

وأشارت “الإخبارية السورية” إلى دخول دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجهت نحو أبو قبيس، من دون أن تواجه أي من الدوريات حواجز خلال تحركاتها.

انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

وواصلت “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها داخل الأراضي السورية في الأسابيع والأيام الماضية، إذ سبق وأن توغلت الجمعة في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي”، وفق القناة.

وقالت “الإخبارية السورية” إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا مؤقتا، يفصل بين صيدا ومزرعة المغاترة.

وهذا التوغل هو الثاني في قرية صيدا الحانوت هذا الشهر، إذ توغلت قوة إسرائيلية من 5 آليات يوم 16 نوفمبر في القرية، إلا أنها انسحبت بعد فترة وجيزة.

ووسعت إسرائيل وجودها العسكري جنوبي سوريا، بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي، واستولت على مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتفصل هضبة الجولان المحتلة عن الأراضي السورية.

ومؤخرا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب سوريا، مما أثار تنديدا شديدا من الحكومة في دمشق التي اعتبرت الزيارة انتهاكا للسيادة.

ونشر مكتب نتنياهو صورا له وهو يزور القوات على الأراضي السورية، الأربعاء، مرتديا سترة واقية وخوذة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.