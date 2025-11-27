الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يقصف قرية في جنوب سوريا بالمدفعية

ذكرت القناة الإخبارية السورية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قصف قرية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة جنوبي سوريا بثلاث قذائف مدفعية.

الجيش الإسرائيلي يقصف قرية جنوب سوريا بقذائف المدفعية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه، عن إعادة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا عبر الجولان وجبل الشيخ.

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا 

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وذلك على الرغم من المطالب الدولية لتل أبيب بالانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي يوم السبت الماضي توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة التل الأحمر الشرقي قبل أن تنسحب.

دخول دورية إسرائيلية إلى عين زيوان 

وقالت قناة “الإخبارية السورية”، إن القوات الإسرائيلية شملت سيارتين عسكريتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو تل الأحمر الشرقي.

وأضاف المصدر أن “دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من 6 آليات، توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية”.

وأشارت “الإخبارية السورية” إلى دخول دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجهت نحو أبو قبيس، من دون أن تواجه أي من الدوريات حواجز خلال تحركاتها.

انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية 

وواصلت “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها داخل الأراضي السورية في الأسابيع والأيام الماضية، إذ سبق وأن توغلت الجمعة في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي”، وفق القناة.

وقالت “الإخبارية السورية” إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا مؤقتا، يفصل بين صيدا ومزرعة المغاترة.

وهذا التوغل هو الثاني في قرية صيدا الحانوت هذا الشهر، إذ توغلت قوة إسرائيلية من 5 آليات يوم 16 نوفمبر في القرية، إلا أنها انسحبت بعد فترة وجيزة.

ووسعت إسرائيل وجودها العسكري جنوبي سوريا، بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي، واستولت على مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتفصل هضبة الجولان المحتلة عن الأراضي السورية.

ومؤخرا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب سوريا، مما أثار تنديدا شديدا من الحكومة في دمشق التي اعتبرت الزيارة انتهاكا للسيادة.

ونشر مكتب نتنياهو صورا له وهو يزور القوات على الأراضي السورية، الأربعاء، مرتديا سترة واقية وخوذة.

 

سوريا الجيش الإسرائيلي القنيطرة الجولان تل أبيب

