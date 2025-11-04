الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
لغز الإصابات، ماذا قال إنزاجي بعد فوز الهلال على الغرافة بدوري أبطال آسيا؟

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الغرافة القطري، أن الأهم تحقق بحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن عملية التدوير كانت ضرورية لإراحة بعض اللاعبين.

 

تصريحات إنزاجي

وعن أزمة الإصابات، فسَّر إنزاجي هذه الظاهرة بضغط المباريات، مؤكدًا أن الجهاز الطبي سينهي هذه الظاهرة لأنه يعمل بأسلوب مميز.

وتابع: "سيرجي سافيش وداروين نونيز ومالكوم في مراحلهم الأخيرة بالبرنامج العلاجي.. ومالكوم سافر إلى إسبانيا لإنهاء البرنامج التأهيلي".
 

وأوضح أن الثلاثي سيرجي ميلينكوفيتش، نونيز، ومالكوم في المراحل الأخيرة من التعافي، مبينًا أن إصابة مالكوم تعود لمباراة الأهلي، ولا يزال يشعر ببعض الأعراض البسيطة.

الجريدة الرسمية