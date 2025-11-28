ثقافة الإسماعيلية تنظم سلسلة أنشطة ثقافية وفنية للأطفال

18 حجم الخط

يواصل فرع ثقافة الإسماعيلية تنفيذ برامجه الثقافية والفنية، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

تحت شعار «الوعي الوطني والتاريخي» بيت ثقافة التل الكبير ينظم ورشة فنية

نظم بيت ثقافة التل الكبير ورشة فنية بعنوان «آثار تحكي حكايات» في معهد حسن أفندي الأزهري بالتل الكبير، حيث قدم الأطفال رسومات متميزة للأهرامات وبعض المعالم الأثرية، في أجواء إبداعية تربط بين الفن والمعرفة وتعكس ارتباطهم بالحضارة المصرية، وذلك في إطار مبادرة «جيل واعٍ… وطن أقوى».

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

تنظيم مجموعة من الأنشطة

كما شهد قصر ثقافة الإسماعيلية تنظيم مجموعة من الأنشطة ضمن فعاليات مبادرة "عزة الهوية المصرية" تحت شعار "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"، شملت زيارات طلابية لمدارس الشيخ زايد، توفيق عثمان، وأبوسلطان الإعدادية، تضمنت جولات تعريفية بالأنشطة وورشًا فنية، قدم خلالها الطلاب لوحات فنية مميزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير بألوان متنوعة.

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

الراعي الصالح تنظم ورشة فنية للأطفال

وفي سياق متصل، نفذت مكتبة علي الراعي ورشة فنية بعنوان "الحضارة المصرية عبر العصور"، تضمنت إعداد مجلة حائط بعنوان "مصر القديمة" لتعريف الطلاب بأبرز المعالم الأثرية، وذلك بمشاركة طلاب مدرسة الرياح الابتدائية.

كما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية ورشة عمل بعنوان «من قلبي لمصر»، تهدف إلى تنمية مهارات التعبير الفني وترسيخ قيم الانتماء الوطني وقدّم الأطفال خلالها سكتشات فنية متنوعة، وذلك ضمن خطة النشاط الدوري الشهري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.