تفاصيل إقدام طالب على إنهاء حياته أعلى سطح مسكنه بالدقهلية

أقدم طالب في منتصف العقد الثاني من عمره على إنهاء حياته أعلى سطح منزله في منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد استقبال طالب بالصف الأول الثانوي مقيم كفر علام بمنية النصر في الدقهلية جثة هامدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وتبين استقبال مستشفى منية النصر "أحمد م. أ"، 15 عاما طالب بالصف الأول الثانوي مقيم كفر علام جثه هامدة إثر شنق نفسه فوق سطح البيت الخاص بهم.

وكشفت المعاينة التحقيقات أن الطالب يمر بأزمة نفسية حادة، حيث أنه يعاني من كهرباء زيادة على المخ، وتم وضع الجثمان في مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

