النحاس يسجل مستوى قياسيا مدفوعا باضطرابات التداول وشح المعروض

18 حجم الخط

سجلت أسعار النحاس قفزة قياسية جديدة، متجاوزة حاجز 11,200 دولار للطن، في ظل عاصفة من العوامل المتزامنة شملت اضطرابات في التداول، ونقصا حادا في المعروض، وتوقعات متزايدة بمواصلة الصعود.

ارتفاع النحاس في بورصة لندن للمعادن

في بورصة لندن للمعادن، قفزت العقود المستقبلية للنحاس بنسبة 2.5% لتصل إلى مستوى قياسي عند 11,210.50 دولار للطن، بحسب وكالة بلومبرج.

وجاء هذا الصعود على خلفية توقف فوضوي استمر لساعات في تداول عقود النحاس ببورصة "كوميكس" الأمريكية، مما أثار حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

المخاوف المتعلقة بشح المعروض

أعادت هذه التطورات تركيز أنظار المستثمرين على المخاوف المتعلقة بشح المعروض، والتي تم مناقشتها على نطاق واسع خلال المؤتمر الصناعي في شنجهاي هذا الأسبوع.

وفي هذا الصدد، أكد كوستاس بينتاس، رئيس قطاع المعادن في "ميركوريا إنرجي جروب"، أن السوق على وشك دخول مرحلة حرجة، محذرًا من أن الاندفاع لشحن النحاس إلى الولايات المتحدة لاستغلال ارتفاع الأسعار هناك قد يستنزف المخزونات في باقي أنحاء العالم، مما يدفع الأسعار لمستويات أعلى.

تدفقات التجارة والسياسة النقدية

سارع التجار مؤخرا إلى زيادة شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الفارق السعري الكبير في بورصة "كوميكس"، مدفوعين أيضا بمخاوف من احتمالية فرض رسوم جمركية مستقبلية.

كما وجد المعدن الأحمر دعما إضافياةمن التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف سياساته النقدية، مما قد يحفز النمو ويزيد الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.

وفي بورصة لندن للمعادن، استقر سعر النحاس عند 11,187 دولارا للطن مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.3%، وهو ما قاد موجة صعود شملت مجموعة من المعادن الصناعية الأساسية الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.