مخاوف النمو في الصين تدفع أسعار النحاس للتراجع للمرة الثالثة

تواصل أسعار النحاس تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بانخفاض مؤشرات النشاط الصناعي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أثار مخاوف الطلب على المعدن.

تراجع أسعار النحاس

وأظهر مسح خاص أن مؤشر أنشطة التصنيع في الصين تراجع إلى 50.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 51.2 في سبتمبر، في انخفاض تجاوز توقعات المحللين. ويأتي هذا البيانات بعد أيام من صدور المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي سجل أطول فترة تراجع في أكثر من تسع سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

التوترات التجارية بين أمريكا والصين

يذكر أن أسعار النحاس كانت قد قفزت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، بدعم من انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى اضطرابات في إمدادات المعدن عالميا، غير أن هذه المكاسب بدأت في التراجع فور الإعلان الرسمي عن الهدنة التجارية بين البلدين.

وفي هذا السياق، علقت شركة "إيه إن زد جروب هولدنجز" في مذكرة بحثية: "يبدو أن السوق لم تتأثر إيجابًا باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، من المرجح أن تظل الاضطرابات الأخيرة في إمدادات المناجم عاملا داعما للأسعار على المدى القصير".

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر النحاس 0.3% ليصل إلى 10854 دولارًا للطن، بينما شهدت معادن أخرى مثل الألومنيوم والزنك ارتفاعا في قيمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.