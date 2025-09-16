سعر النحاس يهبط من أعلى مستوى في 15 شهرا قبل قرار الفيدرالي

تداول النحاس بالقرب من أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو 2024، مع استعداد التجار لأول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ارتفاع أسعار النحاس

سجلت المعادن الأساسية بداية أسبوع إيجابية، إذ ارتفع النحاس بأكثر من 1% أمس الإثنين، لترتفع مكاسبه لهذا العام إلى أكثر من 15%.

ويتوقع المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، فيما تترقب الأسواق إشارات حول توجه البنك المركزي نحو مزيد من التيسير النقدي.

عادةً ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة السلع الأساسية عبر تعزيز الطلب وإضعاف الدولار الأمريكي، مما يجعلها ميسورة التكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

هبوط الدولار والألومنيوم والزنك

تراجع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، قبل أن يستقر في تداولات يوم الثلاثاء.

بالنسبة للأسعار الفورية، تراجع سعر النحاس بنسبة 0.4% في بورصة لندن للمعادن ليسجل 10150 دولارًا للطن بحلول الساعة 9:54 صباحًا بتوقيت شنجهاي، كما انخفض سعر الألومنيوم قليلا بعد أن بلغ أعلى إغلاق له في ستة أشهر، فيما هبط الزنك قليلا من أعلى مستوى له هذا العام.

