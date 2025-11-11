سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

18 حجم الخط

بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء 2,856.95 دولارا، مع تغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق.

العوامل المؤثرة على أسعار الألومنيوم

وتُعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم، مثل اختلاف سعر سبائك (A356) عن سبائك (ADC12).

وتؤثر أيضًا أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية.

