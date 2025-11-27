الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد


ويكون هناك فرصة ضعيفة للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من "سيوة، السلوم,مطروح".

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل  للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

الشتاء يدق باب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على هذه الأماكن غدا الخميس

الأكثر قراءة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

الصيادلة تكشف سبب أزمة نقص بنج الأسنان

شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

بث الرعب في قلوبهم بصوت من العالم الآخر، اختراق سيبراني يضرب إسرائيل بتكبيرات أبوعبيدة (فيديو)

خدمات

المزيد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية