أخبار مصر

بدأت وخطرها يمتد ساعات، الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، بدأت الشبورة المائية الكثيفة السيطرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتنتهي الساعة التاسعة صباحًا.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل  للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17
 

