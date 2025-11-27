الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

حتى 4 درجات مئوية، انخفاض الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة من 3: 4 درجات مئوية بدءا من الأحد المقبل، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 21:24 درجة مئوية، القاهرة والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية، جنوب البلاد من  23:29 درجة مئوية.

الشتاء يدق باب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس فى القاهرة

 كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل  للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

الجريدة الرسمية