من أحمد مكي لـ محمد إمام.. أشهر حرائق لوكيشانات التصوير في سنتين

من جديد أعاد اندلاع حريق داخل ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، ما تسبب في تلف لوكيشن مسلسل "الكينج" لمحمد إمام ، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، الحديث عن حرائق لوكيشانات التصوير خلال العامين الأخيرين.

وخلال السطور القادمة نرصد التفاصيل

حريق ستوديو مصر

أعلنت محافظة الجيزة اليوم علي لسان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع داخل أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر بمنطقة المريوطية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدًا سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي ، والمبانـي المحيطة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم إخماد النيران بالكامل وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجددها.

وأوضح المحافظ أن الحريق نشب في ديكورات منطقة التصوير وانتقل على الفور قوات الحماية المدنية التي تعاملت بكفاءة عالية مع الموقف، حيث تم الدفع بخمس سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وقال السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل الكينج: إن توقيت عرض العمل في رمضان 2026 كما هو، ولن يؤثر حريق ستوديو مصر على ذلك، مشيرا إلي أنه من المفترض عودة طاقم التصوير بعد إصلاح الديكور مباشرة.

وأضاف “صلاح" في تصريح خاص لفيتو:" أنه لم يكن هناك أي شخص من طاقم العمل وقت الحريق، ولا توجد إصابات، منوها إلي أن تصوير مشاهد العمل كانت في الليل وليس الصباح الباكر.

حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

وفي شهر سبتمبر عام 2024، اندلع حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وكشفت التحقيقات أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

وكشفت التحريات وقتها، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

حريق لوكيشن مسلسل “جودر” للفنان ياسر جلال

في شهر مارس من عام 2024، اندلع حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في لوكيشن مسلسل “جودر” للفنان ياسر جلال.

وأصدرت مدينة الإنتاج وقتها بيانا بشأن الحريق وقالت:" اندلع حريق محدود بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد قامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى معه".

وأضاف البيان: "وتمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب اخطارها من إجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه".

حريق لوكيشن مسلسل “المعلم”

وفي شهر مايو من عام 2024، اندلع حريق أيضا داخل لوكيشن مسلسل “المعلم” والذي قدمه في رمضان وكان وقتها حري ضخما.

حريق لوكيشن “الكبير أوي”

ومن أشهر وقائع الحريق الذي شهدها الوسط الفني هو حريق لوكيشن “الكبير أوي” للفنان أحمد مكي في فبراير عام 2024، حيث نشب حريق مساء داخل فيلا بمزرعة في منطقة المنصورية تستخدم كلوكيشن تصوير لمسلسل الكبير أوي، وتم الدفع بـ ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

