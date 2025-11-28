حزب الجبهة الوطنية بالجيزة يستعد بخطة لدعم مرشحيه في جولة الإعادة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلن محمد عبد الظاهر المشرف على أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة الاستعانة بأعضاء الحزب في الأقسام والمراكز التي لا تجرى بها جولة الإعادة، للمساهمة في دعم مرشحي الحزب في الدوائر محل التنافس، وذلك استعدادا لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب.

الأمناء المساعدين

جاء ذلك في الاجتماع الثاني الذي عقده عبد الظاهر مع الأمناء المساعدين بالحزب؛ النائب عبد الحميد عطية، والنائب نافع هيكل، وعصام بهي الدين، وصلاح سعد، ووحيد القماح، إلى جانب أمين الإعلام بالمحافظة الكاتب الصحفي محمد شومان، وكذلك أمناء الأقسام والمراكز التي تُجرى بها جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات المكثفة لجولة الإعادة، التي يخوضها مرشحو الحزب: شريف عناني عن دائرة العياط والبدرشين، ووسيم كمال عثمان عن دائرة الهرم، وذلك ضمن خطة تنسيق مشترك بين أمانات وأقسام الحزب بالجيزة لدعم المرشحين.

حزب الجبهة الوطنية

وأكد محمد عبد الظاهر خلال الاجتماع أن حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، يقدّم دعمًا كاملًا لمرشحيه في جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن د عاصم الجزار والسيد القصير، أمين عام الحزب، شددا على ضرورة وقوف جميع أمناء الحزب بالمحافظة خلف المرشحين لضمان تقديم أفضل دعم ممكن خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد الظاهر أن الأمناء النوعيين وأمناء الأقسام والمراكز سيبذلون أقصى جهد لدعم المرشحين.

نجاحات متتالية

واختتم عبد الظاهر الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يحقق نجاحات متتالية بفضل تكاتف وتعاون جميع أعضائه، مشيدًا بروح العمل الجماعي داخل الحزب خلال الفترة الحالية.

