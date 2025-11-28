الجمعة 28 نوفمبر 2025
لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تعقد اليوم اجتماعات بمقر مجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
تعقد اليوم الجمعة، بمقر مجلس النواب، لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، وهي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، اجتماعات تحضيرية لأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، المقرر عقده بمقر مجلس النواب.

ويعقب اجتماعات اللجان، انعقاد اجتماعي هيئة المكتب والمكتب المُوسع للجمعية برئاسة محمد أبو العينين رئيس الجمعية، وسيتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان التحضير لكافة الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات، والتي من شأنها تعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.

ويستضيف مجلس النواب أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء والاجتماعات ذات الصلة بهم، بشأن “كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة”، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2025.

 

كما يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب غدا السبت الموافق 29 نوفمبر 2025 أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، حيث سيُلقي رئيس مجلس النواب “كلمة افتتاحية” يستعرض خلالها جهود الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما سيُلقي محمد أبو العينين رئيس الجمعية كلمة يستعرض خلالها أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وستشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من: توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة كضيوف شرف المنتدى.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي.

