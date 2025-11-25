غرفة "الجبهة الوطنية" تستأنف أعمالها في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

استأنفت غرفة العمليات المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني لعملية الاقتراع، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع فتح لجان التصويت منذ قليل في محافظات المرحلة الثانية، والتي تجرى في 13 محافظة.

أعمال الغرفة المركزية

وجاءت أعمال الغرفة المركزية بمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية بشكل مستمر عبر التواصل المباشر مع أمناء الحزب في المحافظات والمرشحين عبر تقنية "زووم"، لمواكبة مستجدات المشهد الانتخابي أولًا بأول.

1000193002 1000193005 1000192996 1000193008 1000192993

وتتواصل الغرفة المركزية، مع أمانات الحزب في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات من أجل تتبع سير انتظام عمليات التصويت، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية التزامه الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، داعيًا جموع الناخبين في محافظات المرحلة الثانية إلى المشاركة الفاعلة والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، إعلاءً لإرادة الشعب المصري، ودعمًا لتشكيل برلمان متوازن يعبر بصدق عن المجتمع، ويستحق ثقة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.