الوطنية للانتخابات: جاهزون لإجراء جولتي الإعادة والدوائر الملغاة في المرحلة الأولى

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة والجاهزية لإجراء جولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تشمل 31 دائرة ضمن 10 محافظات، وكذا إجراء الجولة الأولى من الدوائر الملغاة بذات المرحلة والتي تشمل 19 دائرة موزعة على 7 محافظات.

وقال المستشار أحمد بنداري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن كافة الجوانب الفنية واللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية، قد اكتملت تماما، فضلا عن التعاون المستمر والتنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية في شأن تصويت المصريين في الخارج مع اقتراب موعد إجراء العملية الانتخابية خارج البلاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، وسط توقعات بوجود جولة إعادة بعدما شهدت الانتخابات منافسة حادة في معظم الدوائر ولم يتم حسم الكثير من المقاعد.

الإعادة بالمرحلة الثانية

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة يوم 2 ديسمبر.

وتجرى الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر.

وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مواطن مصري، سواء داخل البلاد أو خارجها له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات ما دام اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

