قيادات "الجبهة الوطنية" تتابع سير العملية الانتخابية بالغرفة المركزية للحزب

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية، انعقادها اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية.

وشهدت الغرفة حضورًا مكثفًا من قيادات الحزب، إذ تفقد عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أجواء المتابعة داخل الغرفة المركزية، واطلع على آخر المستجدات الخاصة بسير العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة.

ورافق الجزار في جولته، كل من السيد القصير، أمين عام الحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية للحزب.

كما حضر الاجتماع النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ وأمين الإعلام، إلى جانب النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب.

وحرص "الجزار" خلال اللقاء على الاطلاع المباشر على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات، والتي تتضمن نسب الإقبال أمام اللجان، ومدى انتظام العملية الانتخابية، متابعًا كذلك عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم” مع مسؤولي المحافظات للاطمئنان على وضع مرشحي الحزب وتقييم معدلات المشاركة منذ الساعات الأولى.

وأكد رئيس الحزب، أن غرفة العمليات تتابع بدقة كل التطورات، مشددًا على ضرورة العمل لتذليل أي عقبات يمكن أن تطرأ خلال اليوم الانتخابي، مع الالتزام التام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير العملية.

توفير الدعم الكامل للأمانات

وقال الجزار، إن العمل داخل الغرفة لا يتوقف، ويتم بصورة متواصلة لضمان توفير الدعم الكامل للأمانات في المحافظات، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والالتزام.

وتقوم الغرفة المركزية، بالتنسيق بصورة لحظية مع أمانات الحزب في المحافظات، عبر قنوات اتصال مفتوحة على مدار الساعة، لرصد أي معوقات محتملة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، تمهيدًا لإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

حزب الجبهة الوطنية

وجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لجموع المواطنين في محافظات المرحلة الثانية للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة تمثل حجر الأساس في بناء الحياة النيابية، وتعكس وعي الشعب بأهمية هذا الاستحقاق، ودوره في تشكيل برلمان قوي قادر على التعبير عن طموحات المصريين وصون مقدرات الوطن.

وتشمل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التصويت في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

