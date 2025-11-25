محمود مسلم يدلي بصوته بانتخابات النواب 2025، ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوية للداخل والخارج

18 حجم الخط

أدلى الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ وأمين إعلام الحزب، بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بمدرسة الطبري الثانوية بمصر الجديدة، مؤكدًا على ثقته في أن المصريين سيشاركون بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات وطنية لصالح الدولة المصرية.

التصويت في الانتخابات

وأوضح أن التصويت في الانتخابات يمثل مسئولية وطنية كبرى، ودعمًا مباشرًا لمؤسسة مهمة مثل البرلمان في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شرعت فيها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المشاركة الواسعة تحمل رسالة قوية للداخل والخارج، تجسيدًا لوعي الشعب المصري وانخراطه الفاعل في صنع القرار السياسي، ضمن مشهد ديمقراطي يليق بمصر أمام العالم.

