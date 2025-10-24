إبراهيما كوناتى: محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول رغم الانتقادات

كشف إبراهيما كوناتي نجم ليفربول الإنجليزي، عن أن زميله محمد صلاح هو الأفضل في صفوف النادي الإنجليزي في الوقت الحالي، رغم الفترة السيئة التي يمر بها منذ بداية الموسم الحالي.

ويعيش محمد صلاح فترة سيئة للغاية، حيث يعاني من تراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما جعله عرضة للانتقادات في الآونة الأخيرة، خاصة أنه لم يسجل سوى هدفين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، أحدهما من ضربة جزاء، وهو ما دفع آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لعدم الدفع به أساسيًا مرتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، أمام جالطة سراي التركي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث شارك كبديل.

ورغم ذلك، أكد كوناتي خلال حوار مع شبكة "سبورتس دايركت" العالمية، أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول حاليًا.

وسُئل كوناتي عن أفضل لاعب في ليفربول في الوقت الحالي، حيث رد بدون تفكير: "محمد صلاح".

وعن اللاعب الأكثر صخبًا في غرفة ملابس ليفربول، قال: "فيرجيل فان دايك"، أما عن اللاعب الأكثر مرحًا في ليفربول، وقع اختيار كوناتي على زميله كوستاس تسيميكاس الذي رحل على سبيل الإعارة إلى روما ذلك الصيف.

وفيما يخص أكثر لاعبي ليفربول أناقة، قال: "فان دايك، تسيميكاس، أنا".

وحول أفضل لحظة مر بها في ليفربول، قال كوناتي: "التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

فيما تلقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ضربة جديدة قبل مباراة الريدز أمام برينتفورد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول للعودة إلى سكة الانتصارات في البريميرليج بعدما خسر في 3 مباريات متتالية، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد، خاصة أن الفريق استعاد ذاكرة الانتصارات بالفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني اول أمس الأربعاء، بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وازدادت أزمات محمد صلاح قبل مواجهة برينتفورد، بعدما أعلن الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، تراجع سعر محمد صلاح في لعبة الفانتازي الشهيرة بنسبة 0.1 مليون جنيه إسترليني، لتصبح قيمته 14.3 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يُعد مؤشرًا آخر على تراجع مستواه.

الصدمة الأخرى، كانت لجوء أكثر من 454 ألف في الفانتازي ببيع محمد صلاح، كونه لم يعد عنصرًا حاسمًا في تشكيلاتهم ولا يحقق الاستفادة المرجوة منه، ليصبح أكثر لاعب يتم بيعه في فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة المقبلة.

