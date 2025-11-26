بيلينجهام يصدم ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة أولمبياكوس

18 حجم الخط

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أولمبياكوس اليوناني، على ملعب الأخير، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إصابة بيلينجهام قبل مباراة أولمبياكوس ضد ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مشاركة جود بيلينجهام في مباراة الليلة ضد أولمبياكوس لا تزال غير مؤكدة، إذ يعاني اللاعب من شد عضلي طفيف قد يمنعه من التواجد في التشكيلة الأساسية.

هدف واحد يفصل فينيسيوس عن معادلة رقم كاكا

وفي حال تسجيله هدفًا، في مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس، سيتقاسم فينيسيوس جونيور المركز الثاني مع مواطنه البرازيلي كاكا (30 هدفا) لاعب الريال السابق، في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.