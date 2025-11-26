الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيلينجهام يصدم ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة أولمبياكوس

بيلينجهام
بيلينجهام
18 حجم الخط

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أولمبياكوس اليوناني، على ملعب الأخير، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إصابة بيلينجهام قبل مباراة أولمبياكوس ضد ريال مدريد 

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مشاركة جود بيلينجهام في مباراة الليلة ضد أولمبياكوس لا تزال غير مؤكدة، إذ يعاني اللاعب من شد عضلي طفيف قد يمنعه من التواجد في التشكيلة الأساسية.

هدف واحد يفصل فينيسيوس عن معادلة رقم كاكا

وفي حال تسجيله هدفًا، في مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس، سيتقاسم فينيسيوس جونيور المركز الثاني مع مواطنه البرازيلي كاكا (30 هدفا) لاعب الريال السابق، في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جود بيلينجهام دوري ابطال اوروبا ريال مدريد أولمبياكوس بيلينجهام

مواد متعلقة

ريال مدريد يحسم أول صفقاته بالميركاتو الصيفي 2026

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مدرب أولمبياكوس يسخر من مبابي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

على غرار مبابي وأرنولد، ريال مدريد يقترب من صفقة مجانية

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية