الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي

موعد تحرك الأهلي
موعد تحرك الأهلي لملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي
18 حجم الخط

يتحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة «السادسة مساءً بتوقيت المغرب»، إلى ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها التاسعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب».

ويصل الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من انطلاق اللقاء، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي عُقد أمس، والذي حدّد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

الاهلي يخوض مرانه الأخير في المغرب

كان النادي الأهلي قد اختتم تدريباته أمس على ملعب مولاي الحسن، وهو نفس الملعب الذي يستضيف المواجهة، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب على الجوانب التكتيكية المرتبطة بخطة المباراة.

ماذا قال توروب عن مباراة الجيش الملكي؟

وأكد توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أن الفريق جاء إلى المغرب من أجل «تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز الثاني في مرحلة المجموعات»، مضيفًا: «حققنا بداية جيدة في الجولة الأولى، ونسعى للبناء عليها. نحترم الجيش الملكي، لكن تركيزنا الأول هو أن يظهر الأهلي بأفضل مستوى ممكن».

كما شدد المدير الفني  للأهلي على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، مؤكدا أن هدفه واحد وهو تحقيق الفوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي الأهلي والجيش الملكي

مواد متعلقة

اليوم، الأهلي يصطدم بالجيش الملكي بحثا عن مواصلة الانتصارات بدوري أبطال إفريقيا

محمد يوسف: البطولة الدولية للناشئين أولى سلسلة بطولات يخطط الأهلي لإطلاقها مستقبلا

توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لموقعة الجيش الملكي

أخبار الرياضة اليوم: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات.. أول صدام بين الأهلي وييس توروب.. محمد صلاح يدخل قائمة أساطير ليفربول

تعب معايا جدا، تريزيجيه يكشف ما فعله الخطيب مع النادي التركي حتى يعود إلى الأهلي

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البرتقال والعنب وارتفاع الفراولة

بعثة الأهلي تتوجه إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة الجيش الملكي

خدمات

المزيد

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية