موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي

18 حجم الخط

يتحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة «السادسة مساءً بتوقيت المغرب»، إلى ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها التاسعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب».

ويصل الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من انطلاق اللقاء، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي عُقد أمس، والذي حدّد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

الاهلي يخوض مرانه الأخير في المغرب

كان النادي الأهلي قد اختتم تدريباته أمس على ملعب مولاي الحسن، وهو نفس الملعب الذي يستضيف المواجهة، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب على الجوانب التكتيكية المرتبطة بخطة المباراة.

ماذا قال توروب عن مباراة الجيش الملكي؟

وأكد توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أن الفريق جاء إلى المغرب من أجل «تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز الثاني في مرحلة المجموعات»، مضيفًا: «حققنا بداية جيدة في الجولة الأولى، ونسعى للبناء عليها. نحترم الجيش الملكي، لكن تركيزنا الأول هو أن يظهر الأهلي بأفضل مستوى ممكن».

كما شدد المدير الفني للأهلي على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، مؤكدا أن هدفه واحد وهو تحقيق الفوز.

