القبض على سائق ميكروباص دهس فتاة وصديقتها في البدرشين

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت أخرى إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة ميكروباص بسرعة عالية، أثناء عبور الطريق في دائرة مركز شرطة البدرشين.

وتم نقلهم إلى المستشفى، فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وقامت قوات البحث الجنائي بالقبض على السائق، وسحبت الخدمات المرورية السيارة عبر اوناش الإدارة.

وبالفحص تبين أن المجني عليهم اصطدمت بهم السيارة أثناء عبوره الطريق، وسحل الفتاة المتوفاة، لمسافة تزيد على 30 مترًا.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس على أحد الطرق في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..

حادث طريق المريوطية

وفي واقعة أخرى تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق المريوطية ما بين الصلبية ودهشور، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أعلى طريق المريوطية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

