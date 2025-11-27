الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة ثلاثة أشخاص بحادث تصادم في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية
أصيبت سيدة وشخصان آخران على إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص، بالطريق الصحراوي أمام مزلقان مرغم غرب الإسكندرية.

 

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، إخطار بورود بلاغ من النجدة يفيد بتصادم سيارتين أحدهما تريلا "نقل ثقيل" والآخر ميكروباص أسفل كوبري مرغم وأمام المزلقان المقابل لشركة إسكندرية للبترول.

 

تصادم سيارة تريلا نقل بميكروباص فى الاسكندرية 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وفرضت كردون أمني حول المكان لحماية المارة ولتيسير حركة السيارات بمحيط الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة سيدة داخل الميكروباص بجرح قطعي، وإصابة سائق السيارة النقل ومساعده وجري نقلهم للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهم

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

