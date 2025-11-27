إصابة ثلاثة أشخاص بحادث تصادم في الإسكندرية

18 حجم الخط

أصيبت سيدة وشخصان آخران على إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص، بالطريق الصحراوي أمام مزلقان مرغم غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، إخطار بورود بلاغ من النجدة يفيد بتصادم سيارتين أحدهما تريلا "نقل ثقيل" والآخر ميكروباص أسفل كوبري مرغم وأمام المزلقان المقابل لشركة إسكندرية للبترول.

تصادم سيارة تريلا نقل بميكروباص فى الاسكندرية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وفرضت كردون أمني حول المكان لحماية المارة ولتيسير حركة السيارات بمحيط الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة سيدة داخل الميكروباص بجرح قطعي، وإصابة سائق السيارة النقل ومساعده وجري نقلهم للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهم

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.