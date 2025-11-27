المعمل الجنائي يفحص حريق شقة بأوسيم

18 حجم الخط

أمرت جهات التحقيق المختصة، بانتداب المعمل الجنائي؛ للتعرف على سبب حريق اشتعل داخل شقة سكنية في منطقة أوسيم ؛ للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة مركز شرطة اوسيم

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق، واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق شقة بالهرم

وعلى جانب آخر كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

