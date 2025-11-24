المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بأكتوبر

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة مهندس بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية ونفوق الكلب الخاص به.

وكشفت المعاينة الأولية، نشوب حريق بشقة بدائرة القسم بسبب ماس كهربائى مما أدى إلى احتراق غرفة بالكامل، وإصابة مالك الشقة مهندس 40 عام، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، ونفق الكلب الخاص به.

حريق داخل شقة بأكتوبر

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق بشقة في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

