ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج لـ 36 قتيلًا

أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "جون لي"، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق، الذي اندلع في "وانج فوك كورت"، وهي منطقة سكنية في منطقة "تاي بو" في هونج كونج، إلى 36 قتيلا، بينما لا يزال 279 شخصا في عداد المفقودين، فيما لا يزال 29 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم 7 في حالة حرجة.

حكومة هونج كونج ستحشد جميع مواردها لدعم عمليات الإنقاذ

وقال مسئول هونج كونج - وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم - إن الوضع بات تحت السيطرة تدريجيا، وذلك بفضل جهود رجال الإطفاء الدؤوبة، مؤكدا أن حكومة هونج كونج ستحشد جميع مواردها لدعم عمليات الإنقاذ بشكل كامل، مكلفا بإجراء تحقيق شامل في الحادث.

