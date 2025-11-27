الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج لـ 36 قتيلًا

حريق المجمع السكني
حريق المجمع السكني بهونج كونج، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "جون لي"، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق، الذي اندلع في "وانج فوك كورت"، وهي منطقة سكنية في منطقة "تاي بو" في هونج كونج، إلى 36 قتيلا، بينما لا يزال 279 شخصا في عداد المفقودين، فيما لا يزال 29 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم 7 في حالة حرجة.

حكومة هونج كونج ستحشد جميع مواردها لدعم عمليات الإنقاذ

وقال مسئول هونج كونج - وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم - إن الوضع بات تحت السيطرة تدريجيا، وذلك بفضل جهود رجال الإطفاء الدؤوبة، مؤكدا أن حكومة هونج كونج ستحشد جميع مواردها لدعم عمليات الإنقاذ بشكل كامل، مكلفا بإجراء تحقيق شامل في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وانج فوك كورت هونج كونج الحريق المفقودين

مواد متعلقة

مشاهد مروعة لـ اندلاع حريق هائل في ناطحات سحاب هونج كونج الشاهقة (فيديو وصور)

ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج إلى 3.9% خلال أخر 3 شهور

مصرع شخصين في انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونج كونج (صور)

الأمواج أعلى من أعمدة الإنارة، راجاسا يضرب هونج كونج والصين ويشرد مليون شخص (فيديو)

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والكويت في الجولة الافتتاحية والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم الخميس

6.74 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads