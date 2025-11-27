الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ارتفاع عدد قتلى حريق هونج كونج إلى 83 شخصا

هونج كونج
هونج كونج
أفادت وكالة «رويترز» اليوم الخميس، بارتفاع عدد قتلى حريق هونج كونج إلى 83.

اندلاع حريق هائل في هونج كونج

وفي وقت سابق من أمس، ذكرت فرق الإطفاء أن 13 شخصًا قتلوا في حريق هائل اندلع في مبان سكنية شاهقة الارتفاع في هونج كونج، مع وجود عدد من الأشخاص محتجزين بداخلها.

وبحسب «الشرق الأوسط»، قالت السلطات للصحفيين أمس إنه تم إعلان وفاة تسعة أشخاص في مكان الحادث وتم تأكيد وفاة أربعة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات في وقت لاحق.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران

وبحسب تقارير إعلامية، فقد انتشر الحريق على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو في هونج كونج.

وأظهرت مقاطع البث المباشر من الموقع حريقا شديدا سريع الاشتعال.

وقالت الشرطة إنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في المبنى المتضرر.

وتقع تاي بو في الجزء الشمالي من هونج كونج في نيو تريتوريز وبالقرب من الحدود مع مدينة شينزن الصينية.

