بث الرعب في قلوبهم بصوت من العالم الآخر، اختراق سيبراني يضرب إسرائيل بتكبيرات أبوعبيدة (فيديو)

18 حجم الخط

أبوعبيدة، شهيد وفق الرواية الإسرائيلية أثار صوته حالة من الذعر في الاحتلال، بعد اختراق إلكتروني لشاشات محطات حافلات في عدة مدن إسرائيلية، بثّ هتافات حماسية باللغة العربية وتسجيل صوتي يشبه صوت متحدث كتائب القسام أبو عبيدة، يتوعد فيه الرد على اعتداءات إسرائيل.

اختراق في إسرائيل بصوت أبوعبيدة

وتداول إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، مقاطع مصورة يوثق اختراق لصوت يشبه صوت أبوعبيدة، وقالت القناة "14" العبرية الخاصة، إن شاشة إلكترونية في محطة حافلات بمدينة موديعين، بدأت ببث مقاطع صوتية تتضمن ترانيم عربية منها "الله أكبر" وآيات قرآنية، دون أن يكون ذلك جزءا من المحتوى المعتاد للمحطات

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تم إبلاغها بواقعة اختراق الشاشات بصوت يشبه صوت أبوعبيدة.

@c14news השתלטות של האקרים? תחנת האוטובוס במודיעין השמיעה קריאות "אללה אכבר" ושירים בערבית | תיעוד מטריד 📸: @tamar_buaron1 ♬ סאונד מקורי - C14

ولفتت القناة، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال حدوث اختراق إلكتروني، ووصفت الحادث بأنه قد يكون "هجوما قوميا"، بحسب تعبيرها.

اخترقوا شاشات المعلومات الرقمية بصوت أبوعبيدة

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن قراصنة اخترقوا شاشات المعلومات الرقمية الخاصة بالركاب في محطات الحافلات في عدة مدن إسرائيلية، بينها أسدود ورمات غان، وبثّوا هتافات بالعربية وأصواتًا شبيهة بصفارات الإنذار ومقاطع صوتية مسجّلة، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

أبوعبيدة، فيتو

وأضافت الصحيفة العبرية، أن وزارة المواصلات تجري فحصا لمصدر الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات المواصلات العامة في عدة مدن.

وأوضحت أن الهجوم السيبراني، استمر لبضع دقائق فقط قبل أن تعود الشاشات إلى عرض محتواها المعتاد.

جدير بالذكر أن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والمعروف بصوته الحاد وخطاباته القوية لا يزال مصيره مجهولا، فيما ادّعت إسرائيل اغتياله في أغسطس الماضي، دون تعليق من حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.