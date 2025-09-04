ظهر برفقة محمد الضيف، الاحتلال ينشر صورة نادرة لـ أبوعبيدة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، صورة جديدة لـ أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الذي زعم الاحتلال اغتياله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لأبو عبيدة



وزعم جيش الاحتلال، أنه عثر على وثيقة في قطاع غزة والتي تم الكشف عنها الآن، يظهر حذيفة الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس المدعو رافع سلامة، حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس.

قادة حماس

‏وتابع جيش الحرب الإسرائيلي، أن الكحلوت الذي اعتاد التخفي وراء قناع، كان بمثابة وجه لحماس، وكان مسئولا عن جهود الدعاية والحرب النفسية للحركة.

وأشار إلى أنه خلال الحرب، كان الكحلوت ينشر مقاطع فيديو ظهر فيها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدنيون اختطفوا إلى قطاع غزة، في محاولة للتأثير على الوعي العام في إسرائيل.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك هاجما السبت 30 أغسطس وقضيا على "أبو عبيدة" الناطق باسم الجناح العسكري.

