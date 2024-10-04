أبو عبيدة يوجه رسالة للمقاومة العراقية بعد عملياتها الكبيرة ضد جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة:" نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني".

خسائر جيش الاحتلال في هجوم الفصائل العراقية

وأضاف أبوعبيدة:" نبارك العملية النوعية للمقاومة الإسلامية العراقية التي خلفت قتلى وجرحى في قوات الاحتلال بالجولان".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة 25 آخرين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

دفاعات الاحتلال تفشل في رصد المسيرة العراقية

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية فشلت في رصد المسيرة العراقية التي قتلت جنديين وأصابت 25 آخرين في الجولان.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال في تقريرها، أن التحقيق الأولي أظهر أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى داخل إسرائيل.

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