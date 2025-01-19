أبوعبيدة: نشعر بالآلام الكبيرة التي يعانيها أبناء شعبنا وهي ثمن لتحرير الأرض

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد: إن مظاهرعظمة معركة طوفان الأقصي تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء، وعلى رأسهم هنية والعاروري، والسنوار، لافتا إلي أن دولة الاحتلال هي أس البلاء في هذه المنطقة، وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه.

وأستطرد أبو عبيدة في تصريحات له إن كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة، واليوم تتعاظم المسؤولية على أهلنا في الضفة الغربية.. وتحية خاصة لجنين شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود".

الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

واستكمل: "التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا كان هدفا لنا منذ شهور طويلة، بل ومنذ بدء العدوان، ونعلن وفصائل المقاومة التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار، مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهون بالتزام العدو"، داعيا كافة الوسطاء إلى إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أبو عبيدة: "نخص بالشكر إخواننا في أنصار الله باليمن، ورفقاء السلاح في حزب الله الذين قدموا أثمانا باهظة في معركتنا.. والمقاومة الإسلامية في العراق، وإخواننا في الأردن الذين اخترقوا الحدود مع المحتل".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: "نتلقى الملايين من رسائل الدعم من كل أنحاء أمتنا العربية والإسلامية ونعلم أننا منكم وأنتم منا.. ونشعر بالآلام الكبيرة التي يعانيها أبناء شعبنا وهي ثمن لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات".

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا، بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم.

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

حصيلة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 46 ألفا و913 شهيدا على الأقل و110 آلاف و750 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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