السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أبوعبيدة: جيش الاحتلال يقصف موقعا فيه أسرى إسرائيليين بهدف قتلهم

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان اليوم السبت: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مكانا فيه عدد من أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".

جيش الاحتلال يقصف مكانا يتواجد به أسرى إسرائيليون 

وأضاف أبوعبيدة:" لدينا معلومات استخبارية تؤكد أن العدو تعمد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم وقام مجاهدونا بمحاولات لانتشال أسرى العدو ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".

وتابع أبو عبيدة:" نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وأبدت مصادر مطلعة على المفاوضات "تفاؤلًا حذرًا بشأن فرص التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى اتفاق".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر يمارسون حاليًّا "ضغوطًا فعالة" على طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق. 

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تركيا انضمت إلى جهود الوساطة، الأمر الذي يدفع "حماس" أيضًا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، يدرك الوسطاء أن التعب المتراكم على كلا الجانبين، بالإضافة إلى الضغط المبذول، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الاتصالات.

وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، تتم حاليًا مناقشة إطلاق سراح عدد معين من الرهائن، وقد يتم إطلاق سراح النساء في المرحلة الأولى.

 

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