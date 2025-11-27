إسرائيل تعرض استسلاما مشروطا لمقاتلي حماس في أنفاق رفح

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب عرضت على مقاتلي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح الاستسلام مقابل الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

وجاء العرض — بحسب المصادر — عبر وسطاء، يقضي بخروج المقاتلين من الأنفاق وتسليم أنفسهم، على أن يتم اعتقالهم بشكل مؤقت داخل السجون الإسرائيلية، إلا أن حماس لم توافق على هذا العرض حتى الآن.

كما أن تقديرات الجيش الإسرائيلي — وفق وسائل الإعلام — تشير إلى أن نحو نصف عناصر حماس المحاصرين داخل الأنفاق قُتلوا خلال العمليات الأخيرة.

من جهتها، أكدت حماس أن ملاحقة مقاتليها داخل أنفاق رفح تشكل «خرق فاضح» لـاتفاق وقف إطلاق النار، ورفضت أي محاولة لتصفية أو اعتقال العناصر المحاصرة، ودعت الوسطاء للتدخل وإعادة المقاتلين إلى منازلهم.

وقدمت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو أسبوع مقترحًا عبر وسطاء لـحركة حماس، يتضمن خروج جميع المقاتلين الأحياء الموجودين داخل أنفاق رفح وتسليم أنفسهم مقابل اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.

وينص المقترح الإسرائيلي على أنه بعد اعتقالهم في السجون الإسرائيلية، يمكن السماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة بشرط إعلانهم التخلِّي عن أسلحتهم والتوقف عن أي عمليات إطلاق نار مستقبلية.

وأفادت القناة 12 العبرية أن الوسطاء نقلوا الرسالة إلى حماس، إلا أن المقاتلين لم يوافقوا حتى الآن على الاستسلام. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت قيادة حماس قادرة على التواصل معهم بعد فترة من الانقطاع الطويل.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله: "لقد منحنا المسلحين في رفح فرصة النجاة والإفراج عنهم، إلا أنهم حتى الآن لم يقبلوا بالشروط التي وضعناها. يبدو أنهم اختاروا أن يصبحوا شهداء".

ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، ما يزال داخل النفق عدد من كبار قادة حماس على قيد الحياة، بينهم قادة برتبة قائد سرية وآخر قائد كتيبة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي ممارسة الضغط عليهم لحملهم على الاستسلام والخروج.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 مقاتل من حماس ما زالوا محاصرين داخل النفق.

وقالت القناة العبرية إن الجيش يتابع ملاحقة عناصر حماس تحت الأرض عبر تحديد مسارات الأنفاق وتدميرها أو إغلاقها بالخرسانة.

