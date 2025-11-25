18 حجم الخط

البقع الداكنة من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه الكثير من النساء، خصوصا مع التعرض المستمر للشمس، والتغيرات الهرمونية، وآثار الحبوب، والتقدم في العمر.

ورغم وجود الكثير من العلاجات الطبية، إلا أن الوصفات الطبيعية ما زالت خيار مفضل لعدد كبير بفضل أمانها وسهولة تطبيقها وعدم احتوائها على مواد كيميائية قاسية.

أسباب ظهور البقع الداكنة بالبشرة

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب ظهور البقع الداكنة بالبشرة:-

التعرض لأشعة الشمس بدون واقى مناسب.

الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب أو الجروح والخدوش.

التغيرات الهرمونية مثل الحمل (الكلف).

التقدم في العمر وظهور بقع الشيخوخة.

استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة.

8 وصفات طبيعية تخلصك من البقع الداكنة

وأضافت دعاء، أن هناك 8 وصفات طبيعية تخلصك من البقع الداكنة بالبشرة، منها:-

وصفة عصير الليمون والعسل

يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يخفف التصبغات.

العسل يعزز الترطيب ويقلل الالتهاب.

اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة عسل.

ضعي الخليط على البقع الداكنة فقط لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ويستخدم 3 مرات أسبوعيا.

لا يستخدم الليمون على البشرة الحساسة أو قبل الخروج للشمس.

جل الألوفيرا

يحتوي على مركب الألوين الذي يساعد على تفتيح التصبغات.

يهدئ البشرة ويجدد الخلايا.

استخرجي جل الصبار الطبيعي أو استخدمي جل جاهز نقي.

ضعيه على البشرة قبل النوم واتركيه لليوم التالي.

يستخدم يوميا للحصول على نتائج واضحة خلال أسابيع قليلة.

وصفة الكركم والزبادي

الكركم غني بمادة الكركمين التي تقلل إفراز الميلانين.

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر الجلد بلطف.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة كركم مع ملعقة زبادي.

طبقي المزيج على مناطق البقع لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه جيدا، يكرر من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.

خل التفاح لتفتيح البقع

يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تفتيح التصبغات.

امزجي ملعقة خل تفاح مع ملعقة ماء.

امسحي البقع بقطنة مبللة بالخليط.

اتركيه 5 دقائق فقط ثم اغسليه.

يستخدم مرة يوميا فقط.

اختبريه على جزء صغير أولا للبشرة الحساسة.

ماء البطاطس لتفتيح آثار الحبوب

البطاطس تحتوي على إنزيمات تساعد في تفتيح اللون وتوحيد البشرة.

ضعي شريحة بطاطس مباشرة على البقع، أو استخدمي عصير البطاطس.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء. يكرر يوميا للحصول على نتيجة سريعة.

ماسك الشوفان والعسل والحليب

الشوفان يقشر الجلد ويزيل الخلايا الميتة.

الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك للتفتيح.

العسل يرطب ويهدئ.

أخلطى ملعقة شوفان مطحون مع ملعقة حليب مع ملعقة عسل.

ضعي الماسك على الوجه 20 دقيقة.

اغسليه بحركات دائرية لطيفة، ويستخدم مرتين أسبوعيا.

زيت اللوز الحلو

غني بفيتامين E المعروف بقدرته على تفتيح البقع وترطيب الجلد.

دلكي مناطق البقع بزيت اللوز الحلو يوميًا قبل النوم.

ماسك الطماطم والعسل

الطماطم تحتوي على الليكوبين الذي يفتح ويوحد لون البشرة.

اخلطي ملعقة عصير طماطم مع قليل من العسل.

ضعيه 15 دقيقة.

اغسليه جيدا، ويستخدم 3 مرات أسبوعيا.

