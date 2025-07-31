المجلس الجديد لنقابة المهن الموسيقية يستعد لفتح ملف المطربين المتجاوزين

مع إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، والتي شهدت فوز كل من الفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة نادية مصطفى، ومنصور هندي ومحمد صبحي وأحمد العيسوي وعلاء سلامة، تتجه الأنظار إلى الخطوات الأولى للمجلس الجديد في التعامل مع ملف "المطربين المتجاوزين".

أولويات المجلس الجديد



تشير مصادر مطلعة داخل النقابة إلى أن المجلس الجديد يضع على رأس أولوياته فتح ملف شامل للمطربين الذين يخالفون القواعد المهنية والأخلاقية، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من الأعضاء والجمهور حول المحتوى المقدم من بعض الفنانين.



خبرة المجلس في التعامل مع التجاوزات



في هذا السياق، يتمتع المجلس الجديد بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا التجاوزات الفنية، حيث سبق أن شهدت النقابة في السنوات الماضية قرارات حاسمة ضد عدد من مطربي الراب والمهرجانات



معايير جديدة للمحاسبة



وفقًا لمصادر نقابية، ستتضمن الحملة الجديدة وضع معايير أكثر وضوحًا لتحديد التجاوزات، بما يشمل:

الأعمال التي تخل بالآداب العامة

النصوص المحرضة على العنف أو التمييز

الأغاني التي تروج للممنوعات أو السلوكيات الضارة

الأعمال التي تسيء للذوق العام

تصعيد الإجراءات القانونية



تخطط النقابة لتصعيد الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يتضمن فرض غرامات مالية أكبر، وإيقاف العضوية لفترات محددة، وفي الحالات المتكررة قد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من النقابة.

دور الأعضاء الجدد

يُنتظر أن يلعب الأعضاء الجدد في المجلس، وخاصة الفنان حلمي عبد الباقي والفنانة نادية مصطفى، دورًا محوريًا في وضع آليات جديدة للمتابعة والرقابة، استنادًا إلى خبرتهما الطويلة في الوسط الفني.

التوازن بين الحرية والمسؤولية

أكدت مصادر النقابة أن الهدف ليس تقييد الحرية الفنية، وإنما ضمان التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية، مع الحفاظ على القيم والتقاليد المصرية الأصيلة.

آليات التطبيق

ستعتمد النقابة على عدة آليات لتطبيق القرارات الجديدة:

تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المحتوى

التعاون مع الجهات الرقابية المعنية

وضع نظام للبلاغات والشكاوى

ردود أفعال متباينة

شهد الوسط الفني ردود أفعال متباينة حول هذا التوجه، حيث أيد عدد من الفنانين المخضرمين هذه الخطوة، بينما عبر آخرون عن قلقهم من إمكانية تأثيرها على حرية الإبداع.

خطة زمنية للتنفيذ

تشير المصادر إلى أن المجلس الجديد يخطط لوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذه الإجراءات، بدءًا من الاجتماع الأول للمجلس المنتخب، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم.

رسالة للوسط الفني

ويتوقع أن ترسل هذه الخطوات رسالة واضحة للوسط الفني مفادها أن النقابة جادة في حماية المهنة والحفاظ على سمعتها، وأن أي تجاوزات لن تمر دون محاسبة، مما يعيد للمؤسسة النقابية هيبتها ودورها الرقابي الفعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.