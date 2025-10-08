الأربعاء 08 أكتوبر 2025
اقتصاد

الإحصاء: 36.8% زيادة في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد خلال 2024 /2025‏

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام.


أهم المؤشرات:

• تضم شبكة البريد العالمية أكثر من 650 ألف مكتب حول العالم ونحو 5.3 مليون موظف مما يجعل البريد الجهاز الأجدر على إيصال الخدمات للجميع أينما وُجدوا، كما يستخدم أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم أي ما يعادل نحو 28% من البالغين الخدمات المالية الأساسية كالدفع وتحويل الأموال والادخار عبر الشبكات البريدية.
• بلغت قيمة المبالغ المودعة فـي صندوق توفـير البريد المصري 166,2 مليـار جنيه عـام 2024 / 2025، مقابل 121,5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 8, 36٪.
• بلغت قيمة المعاشـات المنصرفـة من المكاتب البريدية 200,4 مليار جنيه عــام 2024 / 2025 مقابل 179,5 مليار جنيه عـام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 11,6٪.
•   بلغت قيمة المبـالغ المـودعة بالحسابات الجارية 367.8 مليـار جنيه عـام 2024/ 2025 مقـابـل 249.5 مليـار جنيه عام 2023 / 2024، بزيادة بلغت نسبتها 47,4 ٪.
•  بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 382,5 مليـون جنيه عام 2024 / 2025 مقــابل 335,8مليـون جنيــه عــام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 13,9 ٪.

•  بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4719 مكتب عام 2024/ 2025 مقابـل 4643 مكتب  عـام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 1,6 ٪.
•  بلغ عـدد ماكـــينات خدمــة الــدفع الإلكـــتروني على مستــوى الجمهــورية 20462 ماكينة عـام 2024/ 2025، مقابل 21918 ماكينة عــام 2023 / 2024 بانخفاض بلغت نسبته 6,6 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

اليوم العالمي للبريد

اليوم العالمــي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام، ويــوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحـــاد البريدي العالمـي الـذي أنشـــئ  عام 1874 ويعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء مع مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم  لتلبية الاحتياجات  ليصبح البريد بذلك منفذًا رئيسيًا للاتصال بالعـالم الرقمــي محققًا التغيير والشمول والمرونة المنشودة.
ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "البريد في خدمة الإنسان، خدمة محلية ونطاق عالمي"؛ مما يجعل البريد خدمة عامة أصيلة متجذرة في المجتمعات قائمة على الإنسان ودافعة إلى التواصل والانفتاح على العالم.

اليوم العالمي للبريد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء البريد إحصاءات الخدمات البريدية

