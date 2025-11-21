سحب 292 ملفا للترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

18 حجم الخط

تواصلت أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الأولى داخل المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وسط انتظام كامل للإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العمل دون أي معوقات.

وخلال اليوم الأول الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، شهدت اللجان تقدم 13 مرشحًا على مقعد النقيب، و11 مرشحًا على مقعد الشباب، إضافة إلى 74 مرشحًا على مقاعد العضوية.

وفي اليوم الثاني الأربعاء 19 نوفمبر 2025، سجلت اللجان تقدم 14 مرشحًا لمقعد النقيب، و19 مرشحًا لمقعد الشباب، و70 مرشحًا لمقاعد العضوية.

أما اليوم الثالث الخميس 20 نوفمبر 2025، فقد شهد تقدم 12 مرشحًا لمقعد النقيب، و15 مرشحًا لمقعد الشباب، و64 مرشحًا لعضوية المجالس الفرعية.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لسحب الملفات خلال الأيام الثلاثة الأولى 292 مرشحًا، موزعين على النحو التالي: 39 مرشحًا لمقعد النقيب، و45 مرشحًا لمقعد الشباب، و208 مرشحين لمقاعد العضوية.

ويستمر سحب الملفات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، حتى يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، باستثناء الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى المحافظات التالية: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، جنوب القليوبية.

