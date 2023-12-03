هل يصيب الفيروس المخلوي التنفسي الأطفال فقط ؟

مع زيادة الإصابات بالأعراض التنفسية في موسم الشتاء ووجود عدد من الفيروسات التنفسية تنتشر في موسم الشتاء منها الفيروس المخلوي التنفسي

كشفت وزارة الصحة أن الفيروس المخلوي التنفسي لا يقتصر الإصابة به على الأطفال فقط بل يمكن أن يصيب كبار السن.

وأكدت وزارة الصحة أن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يصيب الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 16 سنة.

وأكدت وزارة الصحة أن فترة التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي تستغرق من أسبوع لأسبوعين.

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وتشمل أهم أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، ارتفاعا في حرارة الجسم وضيق في التنفس والعطس.

نصائح للحماية من الفيروس المخلوي التنفسي

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم تقبيل الأطفال بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدي باستمرار وتطهير الأسطح باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم السعال في وجه الآخرين بجانب ارتداء الكمامة للحماية من أي عدوى تنفسية.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الفيروس المخلوي التنفسي، من الفيروسات التنفسية وهو ليس فيروس جديد.

وأوضح أن الفيروس كل سنة يهدف إلى تجديد نشاطه وتظهر أكثر الإصابات في الأطفال وأغلبها إصابات بسيطة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة لــ"فيتو" أن سرعة تلقي العلاج يساعد على شفاء الحالات المصابة دون الدخول في مضاعفات.

وأشار إلى أن اكتشاف الإصابة في بدايتها يساعد على الشفاء كما أن التعامل مع الأعراض البسيطة من خلال تناول خوافض الحرارة والمسكنات تحت إشراف طبي يساعد على العلاج.

فيما وجهت وزارة الصحة عدة نصائح بشأن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي.

ونصحت الأمهات في حالة ظهور صعوبة في التنفس على الطفل، أو تظهر عليه أعراض تدل على إصابته بالفيروس المخلوي التنفسي، فيجب التوجه به إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج المناسب".

طرق التعامل مع الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي

أوضحت وزارة الصحة طرق التعامل مع الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي منها:

١- تناول أدوية مخفضات الحرارة بوصف الطبيب.

٢- تناول سوائل دافئة.

٣- الالتزام بالراحة.

٤- التغذية الجيدة.

٥- التطهير المستمر للأيدي والسطح.

٦- عدم الاختلاط بكبار السن.

٧- عدم التقبيل.

كان قد حذر مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC من إمكانية تزايد الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي هذا العام بحسب webMd.

وأكد مركز مكافحة الأمراض ضرورة توفير أدوية جديدة يمكن أن تمنع الحالات الشديدة من فيروس الجهاز التنفسي لدى الأطفال الصغار جدًا وكبار السن لأن هاتان المجموعتان هما الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات مميتة محتملة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي.

الأطفال وكبار السن أكثر عرضة لمضاعفات للفيروس المخلوي التنفسي

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض بأن يتلقى جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر العلاج المعتمد حديثًا بالأجسام المضادة نيرسيفيماب مؤكدا أن الأطفال حتى عمر 19 شهرًا المعرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات شديدة من الفيروس المخلوي التنفسي مؤهلون أيضًا للحصول على جرعة واحدة.